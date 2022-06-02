Депутата Мосгордумы Митрохина оштрафовали на 200 тыс рублей

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Хамовнический суд Москвы признал депутата Мосгордумы Сергея Митрохина виновным в организации несанкционированного митинга и оштрафовал его на 200 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.
"Суд назначил Митрохину наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей", – сказали в пресс-службе суда, уточнив, что политик был признан виновным по статье 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления").
Митрохин уже неоднократно привлекался к административной ответственности по данной статье.
31 мая Сергей Митрохин был задержан во время проведения акции против строительства таунхаусов на улице Ефремова в столичном районе Хамовники. Как сообщил сам депутат, он был задержан за самоуправство.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: