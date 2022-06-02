Депутата Мосгордумы Митрохина оштрафовали на 200 тыс рублей

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Хамовнический суд Москвы признал депутата Мосгордумы Сергея Митрохина виновным в организации несанкционированного митинга и оштрафовал его на 200 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд назначил Митрохину наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей", – сказали в пресс-службе суда, уточнив, что политик был признан виновным по статье 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления").

Митрохин уже неоднократно привлекался к административной ответственности по данной статье.

31 мая Сергей Митрохин был задержан во время проведения акции против строительства таунхаусов на улице Ефремова в столичном районе Хамовники. Как сообщил сам депутат, он был задержан за самоуправство.