Суд запретил строительство завода на берегу Байкала

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ООО "АкваСиб" запретили строить завод по розливу воды в поселке Култук. Такое решение принял Арбитражный суд Иркутской области, передает РИА Новости со ссылкой на определение суда.

С иском в суд обратилась Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура с требованием признать недействительным договор аренды земли между "АкваСибом" и главой Култукского муниципального образования и вернуть землю муниципалитету. Суд удовлетворил иск.

15 марта Кировский районный суд Иркутска приостановил строительство завода по розливу байкальской воды в Култуке. По данным Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, в ходе проверки строительства объекта были выявлены нарушения. Поводом для проверки послужило обращение местных жителей.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости изучить все аспекты проекта завода на Байкале по экспорту воды в Китай, а также сделать все возможное, чтобы озеро было самым чистым на планете.

Строительством завода занимается компания "АкваСиб". Общий объем инвестиций составляет около 1,5 миллиарда рублей. Ввод завода в эксплуатацию был запланирован на 2021 год.

Однако местные жители опасались, что строительство завода нанесет значительный ущерб Байкалу. Общественники утверждают, что для добычи воды нужно будет проложить по озеру трубопроводы длиной более трех километров.