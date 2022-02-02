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"Газпром" подал в суд на польскую энергетическую компанию PGNiG. Об этом сообщает РИА Новости.

Предметом спора называются вероятные нарушения в управлении совместным предприятием EuRoPol GAZ (оператор польского участка газопровода "Ямал – Европа").

В польской компании требования "Газпрома" назвали необоснованными.

"PGNiG осуществляет права и обязанности акционера EuRoPol GAZ в соответствии с положениями действующего права, а решения о распределении чистой прибыли за данный финансовый год принимаются общим собранием EuRoPol GAZ", – заявили в правлении организации.

В "Газпроме" подтвердили, что подали просьбу о проведении арбитража в отношении PGNiG и EuRoPol.

Ранее суд Евросоюза общей юрисдикции отклонил иск PGNiG об отмене решения Еврокомиссии по антимонопольному делу против "Газпрома".

Польша в 2012 году начала расследование в отношении "Газпрома", а в 2015 году выдвинула официальные обвинения из-за деятельности в Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше и Словакии. Спустя три года разбирательств российская компания избежала штрафов.