Возбуждено дело об отравлении едой из автоматов Healthy Food

12:15
12:15
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
В Москве возбудили дело о нарушении санитарных правил после произошедших этим летом массовых отравлений пользователей пунктов питания Healthy Food, сообщает "Интерфакс".
Дело возбуждено по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательных работ на срок до 360 часов, исправительных работ на срок до одного года или ограничения свободы на срок до одного года.
По данным следствия, с 11 июля по 1 августа 97 офисных работников бизнес-центров, расположенных в восьми административных округах, заболели острой кишечной инфекцией после покупки продукции в торговых автоматах и кафе под брендом Healthy Food.
Эту еду производили в цехе на юго-востоке Москвы на территории промышленной зоны. Там нашли многочисленные нарушения – от неисправных холодильников до просроченных продуктов. Цеха опечатали, из оборота изъяли около трех тонн сырья и готовой продукции. В городе закрыли 48 автоматов компании и два кафе в "Москва-Сити".
О массовом отравлении стало известно 16 июля. Пострадавшие рассказывали, что незадолго до болезни питались продукцией компании Healthy Food, продававшейся в автоматах бизнес-центров.
Позднее в компании Healthy Food заявили о более десяти якобы фиктивных обращениях. Там считают, что некоторые пытаются получить выгоду из сложившейся ситуации.
Основатель Healthy Food Space Дмитрий Пронин заявил, что проблема связана с некачественным сырьем от поставщиков.
Как не отравиться едой из вендингового автомата
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: