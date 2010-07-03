Возбуждено дело об отравлении едой из автоматов Healthy Food

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

В Москве возбудили дело о нарушении санитарных правил после произошедших этим летом массовых отравлений пользователей пунктов питания Healthy Food, сообщает "Интерфакс".

Дело возбуждено по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательных работ на срок до 360 часов, исправительных работ на срок до одного года или ограничения свободы на срок до одного года.

По данным следствия, с 11 июля по 1 августа 97 офисных работников бизнес-центров, расположенных в восьми административных округах, заболели острой кишечной инфекцией после покупки продукции в торговых автоматах и кафе под брендом Healthy Food.

Эту еду производили в цехе на юго-востоке Москвы на территории промышленной зоны. Там нашли многочисленные нарушения – от неисправных холодильников до просроченных продуктов. Цеха опечатали, из оборота изъяли около трех тонн сырья и готовой продукции. В городе закрыли 48 автоматов компании и два кафе в "Москва-Сити".

О массовом отравлении стало известно 16 июля. Пострадавшие рассказывали, что незадолго до болезни питались продукцией компании Healthy Food, продававшейся в автоматах бизнес-центров.

Позднее в компании Healthy Food заявили о более десяти якобы фиктивных обращениях. Там считают, что некоторые пытаются получить выгоду из сложившейся ситуации.

Основатель Healthy Food Space Дмитрий Пронин заявил, что проблема связана с некачественным сырьем от поставщиков.

