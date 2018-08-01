Суд в Москве продлил арест братьев Магомедовых до 5 ноября

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Тверской суд продлил срок ареста совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову до пятого ноября в рамках уголовного дела о растрате, мошенничестве и создании преступного сообщества. Об этом передает ТАСС.

"Ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Продлить обвиняемым срок содержания под стражей на три месяца, то есть до 5 ноября", – заявила судья Ольга Затомская.

Помимо этого, судья также продлил арест еще одному фигуранту дела – бывшему главе компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма", Артуру Максидову.

Защита планирует обжаловать сегодняшнее решение.

Однако, представитель следствия отметил, что сейчас имеются все основания для продления фигурантам меры пресечения. Причастность обвиняемых подтверждают свидетели, а также изъятая документацией и наличие у одного из братьев частного самолета.

Во время обыска были найдены документы на офшорные компании и имущество, находящееся за границей, в том числе во Франции,

Помимо этого, в суде стало известно, что в рамках уголовного дела были арестованы и допрошены бывший финансист группы "Суммы" Александр Кабанов и топ-менеджер компании "Глобалэлектросервис" Хачим Эристов.

Во время заседания защита просила избрать более мягкую меру пресечения, а фигуранты снова заявили о своей непричастности к инкриминируемым преступлениям и попросили не удовлетворять ходатайство следствия.

Помимо растраты и организации преступного сообщества, братьев обвиняют в хищении 2,5 миллиарда рублей, Максидова – в хищении более 668 миллионов рублей.

В рамках уголовного дела в отношении братьев Магомедовых арестованы счета и активы 36 компаний. Кроме того, арест наложен на банковские счета Магомедовых и на изъятые у них в ходе обысков денежные средства. Помимо этого был наложен обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и на долю в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела.