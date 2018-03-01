01 марта 2018, 17:07

Экс-главу Звездного городка осудили на восемь лет за взятку

Бывший глава администрации Звездного городка Александр Щипанов приговорен к восьми годам колонии за получение взятки в 3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Московской области.

Как установил суд, Щипанов собирался получить взятку от предпринимателя за предоставление в аренду здания торгового центра в Звездном городке. 23 октября 2015 года он был задержан при получении части взятки в 250 тысяч рублей.

Свою вину Щипанов не признал. Кроме того, он пытался воспрепятствовать производству по уголовному делу, в том числе оказывать давление на свидетелей и уничтожать доказательства.

"В ходе следствия он неоднократно выдвигал различные версии преступления, несостоятельность которых была доказана следователями в ходе кропотливой работы", – отметили в Следственном комитете.

Главное

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

