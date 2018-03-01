Экс-главу Звездного городка осудили на восемь лет за взятку

Бывший глава администрации Звездного городка Александр Щипанов приговорен к восьми годам колонии за получение взятки в 3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Московской области.

Как установил суд, Щипанов собирался получить взятку от предпринимателя за предоставление в аренду здания торгового центра в Звездном городке. 23 октября 2015 года он был задержан при получении части взятки в 250 тысяч рублей.

Свою вину Щипанов не признал. Кроме того, он пытался воспрепятствовать производству по уголовному делу, в том числе оказывать давление на свидетелей и уничтожать доказательства.

"В ходе следствия он неоднократно выдвигал различные версии преступления, несостоятельность которых была доказана следователями в ходе кропотливой работы", – отметили в Следственном комитете.