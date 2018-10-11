Прокурор запросил 1,5 года принудительных работ для таксиста за ДТП на Ильинке

Гособвинение запросило 1,5 года принудительных работ для таксиста Анарбека уулу Чынгыза, наехавшего в июне 2018 года на людей на улице Ильинка, сообщает Агентство "Москва".

Первое заседание по существу дела проходит в Тверском районном суде. Дело рассматривается в особом порядке и без исследования доказательств, поскольку обвиняемый полностью признал вину.

16 июня на улице Ильинка водитель такси наехал на дорожный знак, в результате чего травмы получили несколько человек. Пострадавших госпитализировали.

Во время допроса водитель 1990-го года рождения, имеющий киргизские водительские права, заявил, что не спал 20 часов и перепутал педали газа и тормоза.

Таганский районный суд арестовал Чынгыза, ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.