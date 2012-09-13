Число студентов столичных колледжей увеличилось на 18%

Количество учащихся столичных колледжей в 2012 году составляет 102 тысячи человек. Это существенно опережает показатели прошлого года, сообщил первый замруководителя департамента образования Москвы Вениамин Каганов.

По его словам, количество молодежи в колледжах в этом году увеличилось на 16 тысяч человек, передает РИА Новости.

К примеру, на некоторые специальности в Технологическом колледже № 14 конкурс достигал десять человек на место, раньше учебное заведение с трудом могло набрать студентов, пояснил директор учреждения Юрий Мироненко.

Добавим, в настоящий момент в городе функционирует 101 колледж.