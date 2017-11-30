Рядом с ЗИЛом построят многофункциональный комплекс "Елки Парк". Он станет частью общественного пространства реорганизуемой территории. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Большое внимание в проекте уделяется проницаемости пространства. Через весь комплекс будет вести пешеходный пандус-мост, его ось будет проходить через новую высотную градостроительную доминанту – здание Хани Рашида на ЗИЛе. В самом комплексе будет множество функций – фитнес, бассейн, гостиница, торговля, офисы", − рассказал он.

Центральное место в композиции займет сохранившийся памятник городской среды 50-х годов прошлого столетия – Первый корпус. Двор перед зданием с растущими в нем редкими породами елей будет открыт с фронта улицы. Вместо существующего забора появятся прозрачные торговые павильоны и кафе, затягивающие городскую жизнь внутрь комплекса.

В качестве отделки фасадов архитекторы предлагают использовать структурное остекление, а на северном и западном фасадах, которые выходят на реку и Нагатинскую улицу, использовать моллированое стекло.

Для посетителей центра запроектирован двухуровневый подземный паркинг на 535 машиномест, а также 97 машиномест на открытой автостоянке. Общая площадь комплекса составит более 60 тысяч квадратных метров, из которых 30 займут офисы, порядка 7 тысяч – торговля, более 2,6 – кафе и рестораны.

Ранее сообщалось, что на территории бывшей промзоны ЗИЛ в 2020 году откроют здание московского филиала "Эрмитажа". Его выполнят из стекла и пропускающего свет камня, что обеспечит ночную подсветку музея. Помимо этого, там появятся драматический и детский кукольный театр.

Также на территории ЗИЛа планируется строительство апарт-отеля на 494 номера. Шестнадцатиэтажное здание площадью порядка 20 тысяч квадратных метров расположится по адресу 3-й Автозаводский проезде, дом 13. К основному зданию примкнет одноэтажный павильон с въездами в подземный паркинг и магазином площадью порядка 400 квадратных метров. Помимо этого, там разместятся помещения для аренды площадью 666 квадратных метров и кафетерий на 90 мест.