Здание московского филиала "Эрмитажа" откроют на территории ЗИЛа в 2020 году

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Здание московского филиала "Эрмитажа" откроют в 2020 году на территории бывшей промзоны ЗИЛ, рассказал управляющий "Группы ЛСР" в столице Иван Романов. Его выполнят из стекла и пропускающего свет камня, что обеспечит ночную подсветку музея.

Помимо этого, там появятся драматический и детский кукольный театр, сообщает Агентство "Москва". Ранее гендиректор компании "Группа ЛСР" Андрей Молчанов заявил, что проект здания "Эрмитаж" на территории ЗИЛа сдадут в экспертизу в конце года.

По словам архитектора Хани Рашида, который занимался проектированием здания, внутри него создадут несколько уровней. На нижнем сделают публичные общественные зоны и магазины. Будут также уровни, посвященные различным видам искусства, а на верхнем уровне расположатся скульптуры.

Ранее сообщалось, что на территории ЗИЛа построят апарт-отель на 494 номера. Шестнадцатиэтажное здание площадью порядка 20 тысяч квадратных метров расположится по адресу 3-й Автозаводский проезде, дом 13. К основному зданию примкнет одноэтажный павильон с въездами в подземный паркинг и магазином площадью порядка 400 квадратных метров. Помимо этого, там разместятся помещения для аренды площадью 666 квадратных метров и кафетерий на 90 мест.

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