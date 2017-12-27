Подземный торговый комплекс появится на месте котлована на Павелецкой площади

27 декабря, 11:55
Фото: mos.ru
Подземный многофункциональный торговый комплекс решено построить на месте котлована на Павелецкой площади. Проект комплекса получил одобрение Архитектурного совета Москвы.
"Можно констатировать, что мы проект поддерживаем подавляющим большинством", – цитирует Агентство "Москва" слова главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.
Кузнецов напомнил, что яма на площади Павелецкого вокзала находится уже много лет. "У города есть большое желание двигаться навстречу заказчику, искать возможности все-таки сдвинуться с мертвой точки, чтобы здесь была работающая площадь, а не просто яма", – подчеркнул главный архитектор столицы.
По проекту площадь подземного торгового комплекса с вестибюлем станции метро "Павелецкая" составит примерно 73 тысячи квадратных метров. В составе комплекса также планируют построить подземную автостоянку, рассчитанную на 500 машино-мест. Площадь стоянки будет равна почти 22 тысячам квадратных метров.
Котлован остался на площади Павелецкого вокзала после того, как в 2010 году там были прекращены работы по строительству торгового центра площадью 80 тысяч квадратных метров.
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