Район Проспект Вернадского украсят "въездные ворота"

Фото: stroi.mos.ru

В рамках реализации проекта реновации в районе Проспект Вернадского могут появиться "въездные ворота" – две офисные башни, соединенные крытой галереей. Об этом сообщается на сайте городского комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По задумке архитекторов, все первые этажи жилых домов займут кафе, рестораны и въездные группы в подземные парковки. При этом дворы останутся приватными. Для машин также предусмотрены открытые парковки в карманах улиц и проездов и полуподземные гаражи под жилыми комплексами.

Кроме того, в районе может быть создана непрерывная система бульваров и скверов, а между парковыми зонами появится велосипедный маршрут. Рядом с метро и около МГИМО появятся площади, где будут проводить праздники и фестивали.

Ранее сообщалось, что стали известны имена победителей международного архитектурно-градостроительного конкурса на разработку концепций пяти экспериментальных площадок реновации.

Победителями стали: Проспект Вернадского – Bofill Arquitectura, S.L., ООО "Мастер’c план", Головинский район – "Архитектурное бюро Асадова", Хорошево-Мневники – Nikken Sekkei, UNK Project, Кузьминки – SPEECH, Царицыно – АБ "Сергей Скуратов Architects.

Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, этот конкурс стал одним из важнейших событий в архитектурной жизни столицы. С апреля 2017 года на конкурс поступило более 130 заявок от 291 компании со всего мира.

В сентябре в столице подвели первые итоги реновации. За шесть месяцев этого года тысяча московских семей согласилась на предложенные варианты квартир.

В конце августа в столице утвердили 15 новых площадок для строительства по программе реновации. К 1 августа 2019 года все проекты планировок кварталов реновации будут полностью утверждены. По предварительным сведениям, для этого разработают около ста проектов планировок, в которые войдут около 300 кварталов.

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