Надземная пешеходная галерея соединит "Экспоцентр" и "Москва-Сити"

На территории Экспоцентра на Красной Пресне планируется строительство надземной пешеходной галереи. Градостроительно-земельная комиссия Москвы уже одобрила план земельного участка по адресу: Краснопресненская набережная, владение 14, информирует пресс-служба Москомстройинвеста.

"Общая площадь пешеходной галереи составит 4 155 кв. метров. Переход позволит связать комплекс зданий Экспоцентра и ММДЦ "Москва-Сити", в том числе и с торговым комплексом "Афимолл-Сити", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что восточный павильон входа будет расположен в строящемся павильоне №11 Экспоцентра, а западный вход - на территории Делового центра.

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