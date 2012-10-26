26 октября 2012, 11:02Город
Надземная пешеходная галерея соединит "Экспоцентр" и "Москва-Сити"
На территории Экспоцентра на Красной Пресне планируется строительство надземной пешеходной галереи. Градостроительно-земельная комиссия Москвы уже одобрила план земельного участка по адресу: Краснопресненская набережная, владение 14, информирует пресс-служба Москомстройинвеста.
"Общая площадь пешеходной галереи составит 4 155 кв. метров. Переход позволит связать комплекс зданий Экспоцентра и ММДЦ "Москва-Сити", в том числе и с торговым комплексом "Афимолл-Сити", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что восточный павильон входа будет расположен в строящемся павильоне №11 Экспоцентра, а западный вход - на территории Делового центра.
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