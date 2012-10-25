Новое пожарное депо с тренировочной базой появилось в Зеленограде

На территории особой экономической зоны "Алабушево" в Зеленоградском округе завершено строительство пожарного депо на четыре машины и четырехэтажной учебно-тренировочной башни, оборудованной скалодромом, говорится на сайте столичного Стройкомплекса.

"В трехэтажном здании пождепо (площадь 4,9 тысячи кв. метров) обустроены конференц-зал на 50 мест, помещения для отдыха сотрудников, резервные помещения для технического обслуживания автомобилей, мастерская, бытовые помещения, а также семь гостевых квартир для размещения дополнительных сотрудников на случай чрезвычайных обстоятельств", - говорится в сообщении.

Кроме того, на территории депо расположены спортивные площадки, топливно-заправочный пункт и обустроена автостоянка.

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