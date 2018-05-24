Власти Москвы рассматривают возможность строительства по реновации у ТПУ "Профсоюзная"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные власти рассматривают возможность строительства стартовых домов по программе реновации в районе транспортно-пересадочного узла "Профсоюзная", сообщает Агентство "Москва".

Проект планировки ТПУ утвердили в декабре 2016 года. Ранее председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что власти города обсуждают возможность передачи территорий нескольких ТПУ для строительства объектов в рамках программы реновации.

В апреле заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин пояснил, что власти Москвы рассматривают около 100 стартовых площадок для строительства жилья по реновации. За две недели обрабатывается пять–семь площадок, уточнил он.

Осенью могут подвести итоги конкурса на создание концепций пяти экспериментальных площадок реновации. К 1 августа 2019 года все проекты планировок кварталов реновации полностью утвердят. По предварительным данным, для этого разработают порядка ста проектов планировок, в которые войдут около 300 кварталов.