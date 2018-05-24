Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая 2018, 10:34

Город

Власти Москвы рассматривают возможность строительства по реновации у ТПУ "Профсоюзная"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные власти рассматривают возможность строительства стартовых домов по программе реновации в районе транспортно-пересадочного узла "Профсоюзная", сообщает Агентство "Москва".

Проект планировки ТПУ утвердили в декабре 2016 года. Ранее председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что власти города обсуждают возможность передачи территорий нескольких ТПУ для строительства объектов в рамках программы реновации.

В апреле заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин пояснил, что власти Москвы рассматривают около 100 стартовых площадок для строительства жилья по реновации. За две недели обрабатывается пять–семь площадок, уточнил он.

Осенью могут подвести итоги конкурса на создание концепций пяти экспериментальных площадок реновации. К 1 августа 2019 года все проекты планировок кварталов реновации полностью утвердят. По предварительным данным, для этого разработают порядка ста проектов планировок, в которые войдут около 300 кварталов.

строительство реновация

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика