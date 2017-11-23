Школу на тысячу мест ввели в эксплуатацию в Обручевском районе столицы

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В Обручевском районе столицы сдана в эксплуатацию школа на тысячу мест. Разрешение на начало использования здания выдал Мосгосстройнадзор.

"Школьное здание общей площадью 20,9 тысячи квадратных метров возведено на пересечении улицы Новаторов и улицы Воронцовские пруды на месте трех пятиэтажных жилых домов, снесенных в 2012 году" – цитирует председателя комитета Олега Антосенко Агентство "Москва".

Образовательный комплекс построен в виде треугольника. В нем есть блок начальной школы с отдельным входом и старшей школы, а также двухэтажное отделение, где располагаются столовая, актовый и спортивный залы. Внутренний двор с выходом к спортивной площадке расположен в центре комплекса. Школа приспособлена для детей с ограниченными возможностями.

Все помещения подразделяются на две основные группы – учебную и общешкольную. В первой – кабинеты по различным предметам, лаборантские, мастерская по обработке тканей и технологии, мастерская по металлу и дереву. К общешкольным отнесли столовую, актовый зал, спортивные залы и помещение для хореографии. Они изолируются от учебных групп.