Металлоконструкции пролетов моста через канал имени Москвы замкнули

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Завершено замыкание металлических конструкций пролетов на мосту через канал имени Москвы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу государственной компании "Автодор".

Стыковку арочных полетов провели по левой части моста. С противоположной стороны стыковка состоялась в конце июня этого года. 30 ноября запустят технологический проезд по мосту.

Сейчас на левобережной эстакаде осуществляется монтаж, надвижка балок пролетных строений и бетонирование плиты проезжей части. На правом берегу идет монтаж деформационных швов.

Протяженность моста – 1,5 километра. Он пересекает Дмитровское шоссе, канал имени Москвы, железнодорожную ветку Савеловского направления и местную дорогу.

Мост, центральные пролеты которого выполнены в форме красивых ажурных арок, является самым крупным сооружением ЦКАД.

В каком состоянии строительство ЦКАД?

Строительство ЦКАД началось в 2014 году, протяженность трассы – 530 километров. Трассу планируют открыть не позднее начала 2022 года.