Первую ледовую площадку "канадских" размеров откроют на стадионе "Динамо"

Первая в столице ледовая площадка "канадских" размеров появится на стадионе "Динамо". Об этом сообщает информационная служба Стройкомплекса.

По данным пресс-службы ЗАО "УК "Динамо", специалисты завершают заливку последнего слоя бетонного основания для будущей ледовой площадки.

Вслед за этим они приступят к установке бортов хоккейной коробки, а также начнут работы по монтажу телескопических трибун, информационного куба и другого спецоборудования.

Уточняется, что, согласно проекту, ледовая площадка будет иметь три модификации: европейскую – 60 на 30 метров, среднюю – 60 на 28 метров и канадскую – 60 на 26 метров.

В результате хоккейная коробка на стадионе "Динамо" будет первой в Москве, где матчи Континентальной хоккейной лиги можно будет проводить на площадке канадских размеров.

В Стройкомплексе также отметили, что в настоящее время игры КХЛ в России организуют в Тольятти, Владивостоке и Хабаровске, где уже есть ледовые арены с такими характеристиками.

Ранее сообщалось, что стадион "Динамо" откроется после реконструкции в 2018 году.

Обновленный "Динамо" станет главным сооружением спортивного и культурно-развлекательного парка, который возводится вокруг него.

После реконструкции "Динамо" объединит под одной крышей два объекта: малую и большую спортивные арены, – а также музей общества "Динамо", досугово-развлекательный комплекс и подземный паркинг.

Общая вместимость стадиона "Динамо" составит свыше 26 тысяч посадочных мест.