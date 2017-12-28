Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

28 декабря, 19:56

Улицы у стадиона "Динамо" назовут именами Никулина, Численко и Якушина

город спорт общество

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Три новых улицы, которые появились в столице после реконструкции стадиона "Динамо" и территории вокруг него, планируют назвать именами артиста Юрия Никулина, футболиста Игоря Численко и тренера Михаила Якушина. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что эти названия были выбраны в рамках конкурса, в котором участвовали свыше 400 человек. Всего было предложено более 600 вариантов имен для улиц у стадиона.

Далее экспертный совет конкурса составил перечень, в который вошли 27 возможных названий. Десять из них – по три для каждой улицы – отобрала городская межведомственная комиссия. А окончательный выбор сделали пользователи соцсетей, проголосовав за понравившийся вариант

Уточняется, что Юрий Никулин известен как болельщик "Динамо", тогда как Михаил Якушин внес вклад в победы своей команды не только как спортсмен, но и как тренер. Игорь Численко, в свою очередь, был игроком сборной в 1966 году, когда в Великобритании футболисты из СССР завоевали медали ЧМ по футболу.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать