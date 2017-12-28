Улицы у стадиона "Динамо" назовут именами Никулина, Численко и Якушина

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Три новых улицы, которые появились в столице после реконструкции стадиона "Динамо" и территории вокруг него, планируют назвать именами артиста Юрия Никулина, футболиста Игоря Численко и тренера Михаила Якушина. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что эти названия были выбраны в рамках конкурса, в котором участвовали свыше 400 человек. Всего было предложено более 600 вариантов имен для улиц у стадиона.
Далее экспертный совет конкурса составил перечень, в который вошли 27 возможных названий. Десять из них – по три для каждой улицы – отобрала городская межведомственная комиссия. А окончательный выбор сделали пользователи соцсетей, проголосовав за понравившийся вариант
Уточняется, что Юрий Никулин известен как болельщик "Динамо", тогда как Михаил Якушин внес вклад в победы своей команды не только как спортсмен, но и как тренер. Игорь Численко, в свою очередь, был игроком сборной в 1966 году, когда в Великобритании футболисты из СССР завоевали медали ЧМ по футболу.
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