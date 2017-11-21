"Ледяную пещеру" в парке "Зарядье" откроют в 2017 году

21 ноября, 11:13
Фото: stroi.mos.ru
Работы по обустройству "Ледяной пещеры" в "Зарядье" планируется закончить до конца года, заявил директор парка Павел Трехлеб.
По его словам, здание пещеры полностью готово. Сейчас идет обустройство, наморозка льда. К концу года пещеру можно будет открыть, предположил директор парка.
Павильон "Ледяная пещера" находится в северной части "Зарядья". Под пещерой размещена система охлаждения с несколькими сотнями метров труб-рефрижераторов. По ним на поверхность павильона будет поступать холодный воздух и специальный реагент, чтобы ледник замерз равномерно со всех сторон. Объем искусственного ледника составит примерно 60 кубометров. Поверхность из инея и льда будет подсвечиваться светодиодными лампочками, сообщает "Интерфакс".
Круглогодичный ландшафтный парк "Зарядье" реализован на месте снесенной гостиницы "Россия" рядом с Красной площадью. Общая площадь парка составляет свыше 13 гектаров, площадь построенных объектов – около 80 тысяч квадратных метров.
Парк открылся в День города 9 сентября. Власти рассчитывают, что ежегодно парк будут посещать от 10 миллионов человек. На сегодняшний день в "Зарядье" побывало 1,2 миллиона гостей.
В конце октября парк полностью покрыли Wi-Fi. Кроме того, в "Зарядье" внедрили сервис авторизации с использованием единой мобильной платформы, которая позволяет пользоваться интернетом без дополнительной авторизации. В 2018 году рядом с парком могут открыть пассажирский причал.
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