"Ледяную пещеру" в парке "Зарядье" откроют в 2017 году

Работы по обустройству "Ледяной пещеры" в "Зарядье" планируется закончить до конца года, заявил директор парка Павел Трехлеб.

По его словам, здание пещеры полностью готово. Сейчас идет обустройство, наморозка льда. К концу года пещеру можно будет открыть, предположил директор парка.

Павильон "Ледяная пещера" находится в северной части "Зарядья". Под пещерой размещена система охлаждения с несколькими сотнями метров труб-рефрижераторов. По ним на поверхность павильона будет поступать холодный воздух и специальный реагент, чтобы ледник замерз равномерно со всех сторон. Объем искусственного ледника составит примерно 60 кубометров. Поверхность из инея и льда будет подсвечиваться светодиодными лампочками, сообщает "Интерфакс".

Круглогодичный ландшафтный парк "Зарядье" реализован на месте снесенной гостиницы "Россия" рядом с Красной площадью. Общая площадь парка составляет свыше 13 гектаров, площадь построенных объектов – около 80 тысяч квадратных метров.

Парк открылся в День города 9 сентября. Власти рассчитывают, что ежегодно парк будут посещать от 10 миллионов человек. На сегодняшний день в "Зарядье" побывало 1,2 миллиона гостей.

В конце октября парк полностью покрыли Wi-Fi. Кроме того, в "Зарядье" внедрили сервис авторизации с использованием единой мобильной платформы, которая позволяет пользоваться интернетом без дополнительной авторизации. В 2018 году рядом с парком могут открыть пассажирский причал.