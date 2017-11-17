В "Зарядье" разработали дополнительную навигацию по просьбе посетителей

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Парк "Зарядье" разработал систему навигации по просьбе посетителей, заявил директор парка Павел Трехлеб на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Трехлеб отметил, что изначально концепция парка предполагала создание уголка дикой природы в центре мегаполиса. В связи с этом была создана минималистичная навигационная система, сообщает ТАСС.

"То есть люди не должны в принципе четко понимать, где они находятся, у них должно было быть ощущение, что они потерялись в сказочном лесу, и это вызвало у многих определенный скепсис", – отметил директор парка.

Изучив отзывы и предложения посетителей, руководство решило разместить дополнительную навигацию. Кроме того, в ноябре планируется запустить мобильное приложение, которое поможет ориентироваться на местности.

В конце октября парк полностью покрыли Wi-Fi. Кроме того, в "Зарядье" внедрили сервис авторизации с использованием единой мобильной платформы, которая позволяет пользоваться интернетом без дополнительной авторизации.

До конца 2017 года строители закончат монтаж трансформируемого партера концертного зала в парке, а в 2018 году может открыться пассажирский причал на Москве-реке.

Парк "Зарядье" открылся в сентябре 2017 года в День города. На территории парка представлены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга.

В парке также разместили филармонию, "Парящий мост", научно-познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.

О том, каким стал центр Москвы после реконструкции, читайте в материале портала Москва 24.