Фото: портал мэра и правительства Москвы

Шесть новых объектов здравоохранения появилось в Москве с начала года. К услугам жителей столицы поликлиники в шаговой доступности, высокотехнологичная помощь и новый стандарт работы.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, в 2018 году в столице появилась пристройка к поликлинике в Бескудниковском переулке и подстанция скорой помощи на Промышленной улице. Также был реконструирован центр социально-медицинской реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий в поселении Вороновское и введена в эксплуатацию поликлиника в поселении Внуковском.

Кроме того, в столице открылся Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта ГБОУ ВПО "Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" на улице Островитянова.

Получить квалифицированную медицинскую помощь в Москве становится все проще. Делать это можно совершенно бесплатно. Москвичи могут сделать прививки от менингита, ветрянки и ротавируса. Помимо этого, в городе стартовала программа ранней диагностики онкозаболеваний. К тому же в столице работает новый семиэтажный корпус Морозовской больницы, который оснащен самым современным оборудованием. Всего с 2011 года в Москве было построено почти семь десятков объектов здравоохранения.

Ранее стало известно, что приемные отделения крупнейших клиник Москвы будут работать по новым стандартам. Одним из первых новый уровень в работе ввел НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Теперь не пациент идет к врачу, а врачи приходят к пациентам. Для этого в приемном отделении создали несколько смотровых залов. Врач, получив оповещение, сам подходит к койке пациента, проводит первичный осмотр и назначает обследования. До этого больному приходилось самому ходить по кабинетам врачей.

Новый стандарт обеспечил комфорт как самих пациентов, там и сопровождающих родственников. Число перемещений по приемному отделению сократилось, а очереди у кабинетов ликвидированы. Пациенты быстрее поступают в лечебные отделения больницы и начинают получать необходимую помощь.

Такой стандарт работы начнут внедрять во всех крупных клиниках Москвы. В некоторых больницах для этого достаточно реорганизации, в других стационарах построят новые приемные отделения.