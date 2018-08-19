19 августа, 09:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Шесть новых объектов здравоохранения появилось в Москве с начала года. К услугам жителей столицы поликлиники в шаговой доступности, высокотехнологичная помощь и новый стандарт работы.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, в 2018 году в столице появилась пристройка к поликлинике в Бескудниковском переулке и подстанция скорой помощи на Промышленной улице. Также был реконструирован центр социально-медицинской реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий в поселении Вороновское и введена в эксплуатацию поликлиника в поселении Внуковском.
Кроме того, в столице открылся Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта ГБОУ ВПО "Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" на улице Островитянова.
Получить квалифицированную медицинскую помощь в Москве становится все проще. Делать это можно совершенно бесплатно. Москвичи могут сделать прививки от менингита, ветрянки и ротавируса. Помимо этого, в городе стартовала программа ранней диагностики онкозаболеваний. К тому же в столице работает новый семиэтажный корпус Морозовской больницы, который оснащен самым современным оборудованием. Всего с 2011 года в Москве было построено почти семь десятков объектов здравоохранения.
Ранее стало известно, что приемные отделения крупнейших клиник Москвы будут работать по новым стандартам. Одним из первых новый уровень в работе ввел НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Теперь не пациент идет к врачу, а врачи приходят к пациентам. Для этого в приемном отделении создали несколько смотровых залов. Врач, получив оповещение, сам подходит к койке пациента, проводит первичный осмотр и назначает обследования. До этого больному приходилось самому ходить по кабинетам врачей.
Новый стандарт обеспечил комфорт как самих пациентов, там и сопровождающих родственников. Число перемещений по приемному отделению сократилось, а очереди у кабинетов ликвидированы. Пациенты быстрее поступают в лечебные отделения больницы и начинают получать необходимую помощь.
Такой стандарт работы начнут внедрять во всех крупных клиниках Москвы. В некоторых больницах для этого достаточно реорганизации, в других стационарах построят новые приемные отделения.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: