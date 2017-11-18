Три столичных вокзала сделают единым транспортно-пересадочным узлом

18 ноября, 17:01
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы столицы станут единым транспортно-пересадочным узлом. О новом проекте журналистам сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Каланчевский узел, где у нас три вокзала, мы свяжем в один транспортно-пересадочный узел. Как мы это сделаем, будет понятно после того, как будет сделана градостроительная документация", – цитирует Хуснуллина Агентство "Москва".
Ранее сообщалось, что в столице разрабатывается проект организации сквозного пригородного железнодорожного движения. Так называемая наземная ветка метро свяжет радиальные направления электричек.
Проект был одобрен Владимиром Путиным 15 ноября на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым и Сергеем Собяниным.
Позднее мэр Москвы сообщил горожанам, что реализация проекта позволит на 10–12 процентов разгрузить всю транспортную инфраструктуру столицы. Предполагается, что новые маршруты будут использовать порядка 300 миллионов пассажиров. Первые новые пути могут появиться на Ярославском, Горьковском, Курском и Белорусским направлениях в ближайшие полтора года, добавил мэр.
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