В "Москва-Сити" построят новые дороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина 18 июля рассмотрела проект планировки делового квартала "Москва-Сити". Основными целями проекта является развитие транспортной и инженерной инфраструктуры делового центра.

Документ предусматривает, в частности, реконструкцию Выставочного переулка: там планируют построить четыре полосы движения – по две в каждую сторону. Также предполагается строительство нескольких новых проездов между башнями.

Кроме того, в проекте учитывается создание нового выхода из уже существующего подземного пешеходного перехода на пересечении 1-го и 2-го Красногвардейских проездов. При этом на берегу Москвы-реки намерены разместить новый причал "Москва-Сити".

Проект планировки вынесут на публичные слушания.

Ранее сообщалось, что в "Москва-Сити" начались работы по возведению самого высокого небоскреба Европы. Дом получил название One Tower. По форме он напоминает скошенную призму. В небоскребе разместится офис строительно-инженерной компании "Мосинжпроект". На самом высоком, сотом этаже оборудуют ресторан и смотровую площадку. На этом уровне запланировали сплошное остекление и шестиметровые потолки.