Новый ТЦ построят в столичном районе Орехово-Борисово Северное

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Проект строительства нового торгового комплекса на юге столицы был согласован Москомэкспертизой. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Как уточнили в Москомэкспертизе, ТЦ построят на территории владения 17 на улице Генерала Белова в районе Орехово-Борисово Северное.

По словам главы комитета Валерия Леонова, сообщает Агентство "Москва", в здании расположатся супермаркет и магазины непродовольственных товаров, а также кафе.

"Торговые центры в шаговой доступности − это всегда большое преимущество для жителей. Благодаря подобным торговым комплексам совершить все необходимые покупки можно не только в пределах своего района, но и даже квартала, буквально рядом с домом", − пояснил Леонов.

По данным ведомства, непродовольственные магазины займут первый и второй этажи будущего торгового комплекса. У каждого магазина будут подсобные помещения для персонала и хранения товаров. На третьем этаже оборудуют кафе на 112 мест, а на подземном ярусе разместят супермаркет.

Кроме того, как отметили в пресс-службе комитета, в ТЦ предусмотрены комната матери и ребенка, административные и санитарно-бытовые помещения, комната охраны. Прилегающая к зданию территория будет благоустроена: там оборудуют проезды, тротуары и открытые плоскостные стоянки для автомобилей. Рядом с ТЦ создадут зеленую зону с кустарниками, газонами и малыми архитектурными формами.