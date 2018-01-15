"Золотой Вавилон" в Отрадном реконструируют в МФК с зелеными террасами‍

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Здание ТРЦ "Золотой Вавилон" в Отрадном реконструируют. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры. Торговый центр превратится в многофункциональный торгово-сервисный центр.

Серебристые перфорированные панели из алюминия на фасадах оборудуют динамичной подсветкой и оттенят панелями, имитирующими дерево. Теперь здесь можно будет встречаться, работать, отдыхать и учиться. На втором этаже разместится многофункциональный центр (МФЦ) района Отрадное.

В ведомстве отметили, что торговый центр был построен рядом с метро "Отрадное" в 2002 году. Здание выполняло функцию магазина и не учитывало потребности жителей. Прилегающий к ТРЦ парк был полностью заброшен. В первую очередь архитекторы Blank Architects, разработавшие проект, включили здание ТРЦ в единый ансамбль города.

"Нам было важно найти баланс между спокойной атмосферой парка и оживленным движением. Фасад стал частью композиции пространства и позволяет акцентировать скрытый за ним парк. Коммерческая составляющая обращена только к наиболее сильному транспортному узлу – выходу из метро", – рассказали авторы.

В декабре 2017 года проект реконструкции стал победителем V Юбилейной Премии Архсовета Москвы в номинации "Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта торгово-бытового назначения". По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, ранее проект получил премию Архсовета Москвы в номинации "Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта торгово-бытового назначения".