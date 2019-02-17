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10:35

Жилой квартал и парк появятся на месте промзоны Грайвороново

строительство

10:35

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жилой квартал и парк появятся на месте промзоны Грайвороново. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Здесь строится жилье, офисные и торговые центры. С учетом запуска станции “Стахановская” метро будет в пешей доступности и для работающих, и для проживающих здесь горожан", – сказал он, передает портал мэра и правительства Москвы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Хуснуллин также сообщил, что кроме жилой застройки создадут парк площадью более двух гектаров. Кроме того, предполагается организация дополнительной связки с Третьим транспортным кольцом. Все работы планируется завершить через два года.

3,5 миллиона квадратных метров недвижимости только за 2018 год было построено в Москве на месте заброшенных промзон. Об этом ранее Сергей Собянин сообщил на своей странице в Twitter.

Мэр рассказал, что сейчас столичные власти приступают к планированию реконструкции бывшего завода "Красный богатырь". Особое внимание там будет уделяться развитию транспорта и социальной инфраструктуры. Еще одна важная тема – создание новых парков и скверов.

Также продолжается освоение территории семи промзон в Центральном административном округе. Планируется построить больше 540 тысяч квадратных метров недвижимости.

"Мосгорсправка": промзоны

строительство

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