Снос Ховринской больницы может занять полгода

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Демонтаж недостроенной Ховринской больницы может занять шесть месяцев, сообщили в пресс-службе департамента строительства. Проект работ уже готов, получены необходимые разрешения.

"Сложность работ по сносу недостроенной Ховринской больницы состоит в высотности здания, его конфигурации в плане и наличия действующих инженерных сетей в непосредственной близости сноса", – цитирует ведомство Агентство "Москва".

Сносить больницу будут экскаватором с длиной стрелы 54 метра и гидравлическими ножницами. Всего планируется использовать 26 единиц, в работах примут участие 45 человек.

Ранее сообщалось, что снос недостроенной Ховринской больницы может начаться осенью 2018 года

Ховринская больница – медицинский долгострой Москвы. Ее начали возводить в 1980 году, окончательно работы прекратились в 1992 году. Пока постройка пустовала, в ней собирались экстремалы и фотографы-любители. В 2016 году городские власти приняли решение о сносе объекта.

На месте Ховринской больницы планируют построить жилую недвижимость, в том числе жилье в рамках реализации программы реновации.