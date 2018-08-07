Снос Ховринской больницы могут начать осенью

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Снос недостроенной Ховринской больницы может начаться в начале осени 2018 года. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Когда мы обследовали здание, мы поняли, что придется использовать специальные способы сноса, специальную технику, потребовалась дополнительная проектно-сметная документация. Будут различные системы разбора с дальнейшей утилизацией материалов от сноса", – сказал он, передает Агентство "Москва".

В начале лета Хуснуллин заявил, что проект сноса больницы прошел экспертизу.

Ховринская больница – медицинский долгострой Москвы. Ее начали возводить в 1980 году, окончательно работы прекратились в 1992 году. Пока постройка пустовала в ней собирались экстремалы и фотографы-любители. В 2016 году городские власти приняли решение о сносе объекта.

Общая площадь двух зданий больницы – девятиэтажного и двухэтажного – превышает 53 тысячи квадратных метров. Суммарная площадь земельных участков составляет примерно 24 тысячи квадратных метров.

На месте Ховринской больницы власти столицы планируют построить жилую недвижимость, в том числе жилье в рамках реализации программы реновации.