На расчистке площадки под корпуса МГУ задействованы около 3,5 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Работы по освобождению площадки под будущие корпуса МГУ продолжаются. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Сейчас там задействовано около 3,5 тысячи человек, примерно 1,5 тысячи самосвалов, бульдозеры и около 80 экскаваторов различной мощности. За две недели удалось ликвидировать примерно треть этих навалов. Работы ведутся круглосуточно", – рассказал он.

По словам Бирюкова, захоронение и вывоз строительных отходов организован на полигоны Московской области. Освобожденные территории специалисты подготавливают к началу строительства корпусов.

"Факторы выброса мусора за пределами отведенных для складирования мест полностью исключены. Данный вопрос контролируется", – сказал заммэра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по расчистке будущей строительной площадки научно-технологической долины МГУ. По словам градоначальника, процесс займет 1,5 месяца.