На расчистке площадки под корпуса МГУ задействованы около 3,5 тыс человек

15:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Работы по освобождению площадки под будущие корпуса МГУ продолжаются. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Сейчас там задействовано около 3,5 тысячи человек, примерно 1,5 тысячи самосвалов, бульдозеры и около 80 экскаваторов различной мощности. За две недели удалось ликвидировать примерно треть этих навалов. Работы ведутся круглосуточно", – рассказал он.
По словам Бирюкова, захоронение и вывоз строительных отходов организован на полигоны Московской области. Освобожденные территории специалисты подготавливают к началу строительства корпусов.
"Факторы выброса мусора за пределами отведенных для складирования мест полностью исключены. Данный вопрос контролируется", – сказал заммэра.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по расчистке будущей строительной площадки научно-технологической долины МГУ. По словам градоначальника, процесс займет 1,5 месяца.
Собянин осмотрел ход очистки площадки для научно-технологической долины МГУ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: