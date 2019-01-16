"Павильон-самолет" готовится к реставрации

Павильон 1930-х годов на улице 1-я Фрунзенская изучат для предстоящей реставрации. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.
Благодаря своей крестообразной форме оно напоминает самолет. В 1930-е годы этот павильон был центральным корпусом постоянной Всесоюзной строительной выставки. О готовящейся реставрации сообщил департамент культурного наследия Москвы.
"Павильон-самолет играет важную роль в формировании исторического облика Хамовников. До сих пор нет единого мнения о том, кто проектировал комплекс Всесоюзной выставки. По некоторым архивным данным, это было поручено мастерской братьев Весниных, однако подписанных ими проектов не сохранилось. Исследователи полагают, что в начале 1930-х годов первые корпуса стоили по проектам архитектора Корбут-Смирнова и инженера Дмитриева. Также отдельные строения проектировал архитектор мастерской Весниных Степан Лященко. Считается, что по его проекту возвели главный выставочный павильон", – рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Специалисты займутся исследованием памятника, опишут его состояние, измерят параметры и зафиксируют характеристики. Работы будут контролировать специалисты Мосгорнаследия.
Павильон сохранил свою объемно-пространственную структуру и архитектурное решение фасадов, соответствующее стилистике позднего конструктивизма. При этом ясность композиционного строя ансамбля выставки была несколько нарушена в 1940-х годах. В то время территорию разделили, начали разбирать и реконструировать временные павильоны, застраивать участки.
Ранее Сергей Собянин рассказал о масштабной реставрации на ВДНХ.
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