Решение о переносе срока сдачи ЦКАД-4 примут до середины декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель правления государственной компании "Автодор" Сергей Кельбах не исключает, что решение о возможном переносе срока сдачи пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги может быть принято до середины декабря. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам Кельбаха, доклад о сроках представили в министерстве транспорта РФ. Сотрудники ведомства передали его в правительство. "Если я не ошибаюсь, до 15 декабря президент страны должен принять решение", – добавил Кельбах.

Ранее "Автодор" внес в кабмин обоснование переноса сдачи четвертой секции ЦКАД на декабрь 2020 года.

Четвертый пусковой комплекс ЦКАД пройдет по юго-востоку Подмосковья – от пересечения с автомобильной дорогой М-7 "Волга" до пересечения с М-4 "Дон". Прежде предполагалось, что его закончат строить в 2019 году.

В начале октября было объявлено, что строительство третьего пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги завершено на треть. В работах на участке задействованы 1,5 тысячи человек и 700 единиц техники.