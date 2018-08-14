Nord Stream 2 получил все разрешения для строительства газопровода в России

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Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2" компания Nord Stream 2 AG получила все необходимые документы на укладку подводного участка газопровода в территориальном море Российской Федерации, говорится в сообщении компании.

Разрешение выдал Росприроднадзор. Действие документа распространяется на участок длиной около 114 километров, проходящий по дну моря. Укладку начнут в ближайшее время, отметили в компании. Во время работ учтут аспекты охраны природы.

Ранее Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в России.

Проект "Северный поток–2" предполагает сооружение двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубопровод будет проложен от побережья России через Балтийское море до Германии в обход транзитных государств. Запуск запланирован на конец 2019 года.

Ранее трубы уже начали укладывать в Германии. При этом оператор строительства подал документы на изменение маршрута – газопровод хотят провести в обход Дании.