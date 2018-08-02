Nord Stream-2 разработал маршрут газопровода в обход Дании

2 августа, 18:32
Фото: AP/File/DPA/Stefan Sauer
Оператор проекта "Северный поток-2" компания Nord Stream-2 AG разработала альтернативный маршрут газопровода в обход Дании без удорожания для проекта. Об этом сообщил исполнительный член совета директоров австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Ляйтнер.
"Мы разработали уже альтернативный маршрут, Nord Stream-2AG не нужно дополнительных разрешений. Общая стоимость проекта останется прежней, как и говорилось при запуске проекта – она составляет 9,5 миллиарда евро", – сказал он, передает ТАСС.
Ранее также не исключалась возможность прокладки трубопровода в обход Дании, если та не выдаст разрешение на строительство газопровода по изначальному маршруту.
В июне 2018 года премьер-министр страны Ларс Лекке Расмуссен заявил, что власти Дании могут принять закон, позволяющий юридически заблокировать или отсрочить реализацию проекта "Северный поток – 2".
При этом, по мнению специалистов, альтернативы газопроводу "Северный поток-2" для ЕС не существует. Проект "Северный поток-2" подразумевает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод должны построить рядом с "Северным потоком".
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