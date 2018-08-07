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В Германии началась укладка первых труб "Северного потока–2", сообщает РИА Новости. По словам финансового директора Uniper Кристофера Дельбрюка, работа над проектом идет по плану, несмотря на все политические сложности.

Сейчас на борту судна Castoro 10 трубы свариваются в единую плеть и протаскиваются на берег с помощью лебедки, чтобы соединить береговые объекты "Северного потока" с морской частью нового газопровода.

В то же время ведутся подготовительные работы в водах Финляндии и Швеции.

Проект "Северный поток–2" предполагает сооружение двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубопровод будет проложен от побережья России через Балтийское море до Германии в обход транзитных государств. Запуск запланирован на конец 2019 года.