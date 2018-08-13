Новые станции красной ветки метро будут похожи на старинные вокзалы

13 августа, 08:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Две новые станции "Филатов луг" и "Прокшино" на Сокольнической линии Московского метрополитена будут похожи на старые вокзалы. Их уже строят юго-западе столицы рядом с трассой Солнцево – Бутово – Видное.
Платформы станций сделают закрытыми, стены выполнят из стекла, чтобы пропускать дневной свет. Проекты уже утверждены в Москомархитектуре.
Как рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, высота потолочного пространства будет достигать почти 10 метров. "Для сравнения – средняя высота потолка станции небольшого заложения составляет не более пяти метров. В мировой практике к подобным архитектурным решениям, как правило, обращаются при строительстве вокзалов", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.
Кузнецов добавил, что проектировщики вдохновлялись формами вокзалов, построенными в конце ХIХ – начале ХХ века: Ватерлоо в Лондоне, Пенсильванский вокзал в Нью-Йорке и Киевский вокзал в Москве.
Платформы новых станций оформят в белой гамме, а выходы и кассы сделают ярко-красными и желтыми. Предполагается, что игра светлых и ярких цветов привлечет внимание пассажиров, улучшая навигацию в потоке.
Вестибюли разместятся по центру платформ. С "Прокшино" можно будет выйти по обеим сторонам трассы. У станции "Филатов луг" предусмотрен один выход, ведущий к одноименному поселку.
Стройку планируется завершить в ближайшее время. Станции станут частью нового участка Сокольнической линии, который протянется от станции "Саларьево" в направлении Коммунарки. Общая длина отрезка – 11 километров. После его открытия конечной станет станция "Столбово".
Ранее сообщалось, что в столице до конца 2023 года за пределами МКАД построят 21 станцию метрополитена. А всего подземка прирастет 58 новыми платформами.
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