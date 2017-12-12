Участок Дмитровского шоссе расширят при строительстве ТПУ "Селигерская"

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Участок Дмитровского шоссе расширят при строительстве транспортно-пересадочного узла "Селигерская". Проект первого этапа строительства согласовала Москомэкспертиза.

Запланирован капитальный ремонт Дмитровского шоссе, устройство бокового проезда шоссе и участка улицы Пяловская между Дмитровским и Коровинским шоссе. Также планируется благоустроить прилегающую территорию, в том числе сквер на площади Туманяна.

Перед Силигерской улицей появится дополнительная полоса, на Дмитровском шоссе в сторону области – заездной карман для общественного транспорта.

На участке от улицы Селигерская до улицы Пяловская построят боковой проезд Дмитровского шоссе. Также запроектировано строительство прямолинейного участка улицы Пяловская между Дмитровским и Коровинским шоссе, а также устройство остановок с заездными карманами на Дмитровском шоссе в сторону области и на боковом проезде Дмитровского шоссе.

Ранее сообщалось, что первым реализованным проектом транспортно-пересадочного узла в столице станет ТПУ "Селигерская".

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, документы на разрешительно-подготовительный период получены, площадка огорожена, и компания выходит на стройку. Судя по темпам работы, ТПУ "Селигерская" построят раньше других.