Инвестору отказали в реконструкции здания на Лесной улице в центре Москвы

11 июля, 10:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Градостроительно-земельная комиссия отказала инвестору в реконструкции здания на Лесной улице в центре столицы, сообщает Агентство "Москва".
Он хотел разместить там офисно-гостиничный комплекс с паркингом. Объект находится в границах охранной зоны выявленного объекта культурного наследия – "Купеческий особняк" конца XIX века. Комиссия посчитала реконструкцию нецелесообразной.
Сейчас на участке по адресу: улица Лесная, владение 30 располагается пятиэтажное административное здание с одноэтажной подземной частью. Общая площадь – более двух тысяч квадратных метров.
Ранее ГЗК одобрила отмену строительства промышленных объектов на улице Вагоноремонтная на севере города. На двух участках собирались возвести промышленные объекты II и III класса вредности. Сейчас там стоят производственные здания Домостроительного комбината № 7.
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