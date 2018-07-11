Инвестору отказали в реконструкции здания на Лесной улице в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Градостроительно-земельная комиссия отказала инвестору в реконструкции здания на Лесной улице в центре столицы, сообщает Агентство "Москва".

Он хотел разместить там офисно-гостиничный комплекс с паркингом. Объект находится в границах охранной зоны выявленного объекта культурного наследия – "Купеческий особняк" конца XIX века. Комиссия посчитала реконструкцию нецелесообразной.

Сейчас на участке по адресу: улица Лесная, владение 30 располагается пятиэтажное административное здание с одноэтажной подземной частью. Общая площадь – более двух тысяч квадратных метров.

Ранее ГЗК одобрила отмену строительства промышленных объектов на улице Вагоноремонтная на севере города. На двух участках собирались возвести промышленные объекты II и III класса вредности. Сейчас там стоят производственные здания Домостроительного комбината № 7.