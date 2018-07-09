Строительство промышленных объектов отменили на севере Москвы

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Строительство промышленных объектов отменили на улице Вагоноремонтная на севере столицы, сообщает Агентство "Москва".

Речь идет о двух участках, на каждом из которых планировалось построить промышленные объекты II и III класса вредности. Прекращение реализации инвестиционного проекта по соглашению сторон одобрила Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая Сергеем Собяниным.

В настоящее время на участках расположены производственные здания, принадлежащие "Домостроительному комбинату №7". С просьбой внести изменения в договор аренды земельного участка, согласно которым планировавшееся строительство будет отменено, обратился инвестор.