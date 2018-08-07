Участок трассы Солнцево – Бутово – Видное откроют 1 сентября

7 августа, 12:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Первый этап дороги Солнцево – Бутово – Видное от Калужского до Киевского шоссе откроют 1 сентября, сообщает Агентство "Москва".
По словам первого замглавы департамента строительства Москвы Петра Аксенова, в настоящее время идет благоустройство территории.
Трасса пройдет от Боровского шоссе до Киевского шоссе, далее через Картмазово и Прокшино до Калужского шоссе, до Бутова к Варшавскому шоссе и городу Видное.
Трасса станет дублером юго-западной части МКАД. Водители смогут добираться из двух столичных районов в Видное, не заезжая на кольцевую дорогу.
Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что на трассе Солнцево – Бутово – Видное появится путепровод в форме буквы S. Он протянется от Калужского шоссе до ТПУ "Столбово" на улице Поляны.
Радиус путепровода составит почти 80 метров, общая протяженность – 464 метра.
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