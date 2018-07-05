Строительство нового участка салатовой ветки метро закончится в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Строительство участка Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Селигерская" до станции "Лианозово" завершится в 2022 году. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Протяженность нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро составит около 3,7 километра. На нем разместятся две станции: "Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово". Строительство участка планируется завершить в 2022 году", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Обе станции построят открытым способом, а перегоны проведут с помощью тоннелепроходческих механизированных комплексов.

Ранее сообщалось, что Люблинско-Дмитровскую линию продлят вдоль Дмитровского шоссе в район Лианозово. Станция "Улица 800-летия Москвы" появится на пересечении одноименной улицы и Дмитровского шоссе, станция "Лианозово" – в районе пересечения Дмитровского и Новодачного шоссе.

Сейчас идет разработка проекта планировки территории, необходимого для строительства нового участка ветки после станции "Селигерская". Утвердить документацию планируют до конца 2018 года.

Три новые станции салатовой ветки уже открыли в этом году. В марте для пассажиров стали доступны станции "Селигерская", "Верхние Лихоборы" и "Окружная". Они разгрузили "Петровско-Разумовскую" на 40 процентов, в будни ими пользуется около 53 тысяч пассажиров.