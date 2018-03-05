Новый детсад, филармония и общежитие появятся в ЦАО в 2018 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Центральном административной округе в 2018 году планируют построить и отреставрировать 13 объектов социальной инфраструктуры.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, их общая площадь составит 100 тысяч квадратных метров. Главными среди них станут детский сад на 125 мест в Зоологическом переулке, шесть объектов в "Лужниках" и четыре учреждения культуры, в том числе филармония в парке "Зарядье".

Кроме того, в планах департамента градостроительной политики Москвы закончить строительство студенческого общежития Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского на Малой Грузинской улице и завершить реставрацию Большой Сибирской гостиницы Стахеева.

В феврале в ЦАО уже ввели в эксплуатацию новое административное здание ГУВД Москвы площадью 14 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы реконструируют административные здания в зоне объектов культурного наследия. Это касается двух трехэтажных построек в Грохольском переулке и четырех трех- и четырехэтажных – на улице Большая Полянка. Кроме того, работы планировалось провести в административных зданиях в Колпачном переулке. При их выполнении специалисты департамента культурного наследия будут следить за сохранением культурного слоя и исторического облика кварталов.

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