17 мая 2017, 14:35

Город

Здания бывшей типографии в ЦАО превратят в жилой комплекс

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Исторические здания на улице Большая Полянка реконструируют в жилой квартал, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Жилой комплекс появится между Большой Полянкой и Старомонетным переулком. С одной стороны там находится здание бывшей типографии в стиле московского модерна начала XX века,а с обратной – бывший доходный дом того же периода. Между ними есть еще несколько исторических построек.

Все ценные строения при реконструкции сохранятся, их планируют объединить в четыре блока с двумя внутренними дворами. Приспосабливать их под современные квартиры и возводить подземную автостоянку предполагается без сноса исторических стен.

Дом по Старомонетному переулку надстроят двумя этажами, с переулка восстановят его исторический фасад. Выходящее на Большую Полянку здание бывшей типографии сохранит свой фасад с характерными "производственными" окнами и двумя фронтонами, а также получит облицовку из серо-серебристого кирпича.

В первых этажах зданий комплекса должны разместить арендные помещения, для устройства витрин которых увеличат оконные проемы.

Административные здания в зоне объектов культурного наследия реконструируют в центре Москвы. Это коснется двух трехэтажных построек в Грохольском переулке и четырех трех- и четырехэтажных – на улице Большая Полянка. Кроме того, работы планируют провести в административных зданиях в Колпачном переулке.

При их выполнении специалисты департамента культурного наследия будут следить за сохранением культурного слоя и исторического облика кварталов.

