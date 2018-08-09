В одном из цехов бывшего завода "Серп и Молот" появится Дом культуры

9 августа, 15:24
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Дом культуры откроется в производственном здании бывшего завода "Серп и Молот" после реконструкции. Также на месте промзоны появится городской район на 19 тысяч жителей и 26,5 тысячи рабочих мест.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую, в здании Дома культуры будет современный концертный зал на 3,5 тысячи человек с музыкальными студиями, вокальными классами и другой образовательной музыкальной инфраструктурой.
Кроме того, на территории бывшей промзоны построят школы, детские сады, поликлиника, паркинги, офисы и другие коммерческие объекты. В основу проекта легла концепция архбюро LDA Design из Великобритании, выбранная по результатам Международного архитектурного конкурса.
Ранее сообщалось, что в настоящий момент в Москомархитектуре рассматривают проекты планировки реорганизации 25 территорий столичных промзон. С начала 2018 года уже утвердили два проекта планировки территории – реорганизация территории на северо-востоке столицы в районе Южное Медведково, ограниченной улицами Чермянская, Полярная, Молодцова и Вилюйская, и часть территории промзоны 48-I в Северном округе города.
В Москомархитектуре подчеркнули, что переустройство неиспользуемых промышленных территорий способствует созданию комфортной городской среды, позволяет обеспечить горожан новым качественным жильем, социокультурными объектами и рабочими местами.
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