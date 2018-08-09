Более 20 территорий промзон в Москве готовят к реорганизации

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

Проекты планировки реорганизации 25 территорий промзон в столице рассматривают в Москомархитектуре. Об этом сообщила председатель ведомства Юлиана Княжевская.

"Публичные слушания прошли по 11 проектам, еще по пяти эта процедура пройдет в ближайшее время. Девять проектов планировки территорий находятся в разработке", – сказала она.

Книжевская добавила, что с начала 2018 года уже утвердили два проекта планировки территории – реорганизация территории на северо-востоке столицы в районе Южное Медведково, ограниченной улицами Чермянская, Полярная, Молодцова и Вилюйская, и часть территории промзоны 48-I в Северном округе города.

На этих площадках построят недвижимость общественно-жилого назначения с подземными паркингами и социальной инфраструктурой.

Княжевская подчеркнула, что переустройство неиспользуемых промышленных территорий способствует созданию комфортной городской среды, позволяет обеспечить горожан новым качественным жильем, социокультурными объектами и рабочими местами.