Открылась регистрация на участие в Московском марафоне-2020

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Регистрация на самый массовый забег в стране – Московский марафон – открылась на сайте runc.run. Многотысячный забег состоится 20 сентября следующего года, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что регистрация на марафон впервые открывается так рано. Обычно к такой практике прибегают организаторы крупнейших марафонов мира. Таким образом, участники забега смогут заранее планировать свое участие в спортивных состязаниях.

В общей сложности для желающих поучаствовать в забеге доступно 16 тысяч мест на дистанцию 42.2 километра и 16 тысяч мест на дистанцию 10 километров. В ходе Московского марафона пройдет корпоративная эстафета, детский забег, гонки на спортивных колясках и хэндбайках.

Спортсмены пробегут по 56 улицам в центре Москвы. Маршрут пройдет по набережной Москвы-реки, Бульварному и Садовому кольцу, Крымскому мосту, Тверской, вдоль стен Кремля.

Участники Московского марафона увидят главные достопримечательности столицы: Большой театр и храм Христа Спасителя, Кремль, Политехнический музей, Белый дом и небоскребы "Москва-сити", а также четыре из семи сталинских высоток.

Спортсмены со всего мира, которые будут регистрироваться на забег, смогут пожертвовать деньги на помощь больным детям. Так организаторы Московского марафона ежегодно помогают привлечь средства для поддержки благотворительных фондов.

В начале октября в Москве прошел полумарафон "Моя столица". Забег стартовал на Воробьевых горах и собрал подряд около восьми тысяч спортсменов в возрасте от четырех до 85 лет.