Сборная РФ досрочно победила в медальном зачете Европейских игр в Минске

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Европейских игр в Минске. Об этом сообщает РИА Новости.
Команда завоевала 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых медалей. В активе Белоруссии, которая идет следом за Россией, 22 золотых, 14 серебряных и 25 бронзовых наград.
Ранее сообщалось, что российская спортсменка Елена Соколова получила золото в прыжках в длину на Европейских играх. Она победила с результатом 6,76 метра.
II Европейские игры стартовали в Белорусии 21 июня. В турнире принимали участие спортсмены из 50 стран мира, они соревновались в 15 видах спорта. Торжественная церемония закрытия Игр пройдет вечером 30 июня в Минске.
Первые Европейские игры состоялись в 2015 году в Баку. Тогда сборная России также выиграла медальный зачет соревнований, завоевав 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых медалей.
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