Соколова взяла золото в прыжках в длину на Европейских играх

Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин

Российская спортсменка Елена Соколова завоевала золото в прыжках в длину на Европейских играх, которые проходят в Минске. Она выиграла с результатом 6,76 метра.

В метании копья россиянка Екатерина Старыгина стала второй (63,57 метра). Победила белорусская спортсменка Татьяна Холодович (64,37 метра).

Словенка Майя Михалинец пришла первой в беге на 100 метров (результат 11,36). Россиянка Дженнифер Акиниймика прошла дистанцию за 11,74 секунды.

В смешанной эстафете 4 по 400 метров лучшими стали спортсмены из Украины (3.17,31). Россияне показали чуть большее время (3.21,02).