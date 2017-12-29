Московское "Динамо" уступило "Автомобилисту" в матче КХЛ

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Московское "Динамо" потерпело гостевое поражение от "Автомобилиста" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

У "Автомобилиста" заброшенными шайбами отметились Андрей Обидин (3-я минута), Анатолий Голышев (7), Александр Торченюк (10) и Николай Тимашов (26). У москвичей отличились Александр Петунин (4), Игорь Игнатушкин (42) и Никита Комаров (43).

Для "Автомобилиста" эта победа стала четвертой подряд – команда с 83 очками в активе возглавила Восточную конференцию. "Динамо" потерпело четвертое подряд поражение, и с 69 очками находится на шестом месте в Западной конференции.

В следующем матче "Автомобилист" дома сыграет с "Локомотивом" 3 января, а "Динамо" в этот же день на выезде встретится с "Трактором".