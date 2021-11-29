"Локомотив" проиграл тульскому "Арсеналу" в матче РПЛ

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"Локомотив" проиграл тульскому "Арсеналу" в матче 16-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:3. Счет на 17-й минуте открыл Даниил Хлусевич. Голами на 40-й и 58-й минутах отличился Евгений Марков.

"Арсенал", набравший 16 очков, поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" занимает четвертое место.

Следующая встреча "Локомотива" состоится с "Уралом", а "Арсенал" сыграет с "Химками".

Ранее московский "Спартак" сыграл вничью с "Уфой" в матче 16-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Выездная встреча закончилась со счетом 1:1.

